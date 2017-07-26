Производство сахара в России в первом полугодии 2017 года увеличилось в 1,6 раза относительно того же периода 2016-го. Средняя потребительская цена на этот продукт упала на 16,3%, следует из данных Минсельхоза , с которыми ознакомились «Известия». Отраслевики, чья деятельность непосредственно связана с закупками сахара, утверждают, что рост производства осуществляется для развития экспорта, объемы которого за год выросли в десятки раз.

По данным Минсельхоза, за первые шесть месяцев 2017 года в России было изготовлено 606 тыс. т сахара. Это на 60% больше, чем в январе–июне 2016 года (376,9 тыс. т). В основном прирост произошел за счет свекловичного сахара — объемы его производства за тот же промежуток времени достигли 584,1 тыс. т, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне этого средняя розничная цена сахара упала по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на 26 июня она составляла 45,2 рубля за килограмм — на 16,3% меньше, чем на соответствующую дату 2016 года.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, такие процессы логичны.

— Россия не является значимым игроком на глобальном рынке сахара. У нас заводы, специализирующиеся на этой продукции, работают на собственном сырье не круглый год, а только в сентябре–феврале, пока есть из чего изготавливать товар. В остальные же месяцы приходится завозить из-за границы сахар-сырец. В этом году для производства свекловичного сахара своего сырья хватило на больший период, поэтому и объемы изготовленной продукции выросли, — пояснил «Известиям» Дмитрий Востриков.

Он затруднился прокомментировать изменения ценовой политики, однако отметил, что стоимость тростникового сахара обычно ниже, чем свекловичного, — трава растет быстрее корнеплода и чаще дает урожай.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров считает, что увеличение объемов производства связано с ростом поставок за границу.

— На рынке безалкогольных напитков это никак не сказалось. Предположу, что сахара стали больше производить, чтобы наладить экспорт, — сказал Дмитрий Петров «Известиям».

По данным Минсельхоза, в январе–мае этого года Россия поставила за рубеж, в том числе в страны ЕАЭС, 199,4 тыс. т сахара. В то время как в 2016 году — только 2,5 тыс. т.

Изменений не увидели и производители хлеба и сладкой продукции. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон рассказал «Известиям», что заводы не почувствовали выгоды от снижения цен на сахар.

— Ситуация на рынке такова, что хлебопекарные предприятия не приобретают сахар прямо с заводов, которые его изготовляют. Они покупают эту продукцию у оптовых продавцов, с которыми заключены многомесячные контракты. А оптовая цена на него не снижалась, — объяснил он.

В Минсельхозе не смогли предоставить оперативных комментариев.