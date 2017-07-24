В Рязанской области в августе 2018 года пройдет форум древних городов. Участие примут представители городов, которым более 500 лет.

С инициативой выступил глава рязанского региона Николай Любимов на заседании Совета по туризму при полномочном представителе президента РФ в ЦФО, которое прошло в Сергиевом Посаде 21 июля. Сейчас объединения древних городов не существует, однако, как отметил Николай Любимов, у них много похожих проблем.

На данном форуме участники в Рязани обсудят сохранение культурных традиций, архитектуры, а также промыслов, гастрономии и развития современной городской среды, сообщает РИА «7 новостей». Совет ЦФО инициативу главы Рязанского района поддержал.