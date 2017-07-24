В Брянской области спасатели обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны. Они были обнаружены в лесу у села Орлия и в поле недалеко от деревни Кривцова Севского района.

В частности, у села Орлия нашли 88 минометных мин калибром 82 мм. У деревни Кривцова были захоронены 14 мин того же калибра. И в том, и в другом случае в МЧС об опасных находках сообщили местные жители.

Снаряды, пролежавшие в земле более 70 лет, были вывезены за пределы населенных пунктов и уничтожены, сообщает Интернет-газета «Брянские новости».