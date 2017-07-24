Активисты «Общероссийского народного фронта» обнаружили на территории страны ряд недостроенных спортивных объектов и «спортивных полуфабрикатов» — комплексов, которые после завершения строительства и официального открытия не работают или находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом говорится в сообщении ОНФ.

В частности, речь идет о затянувшемся строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) стоимостью 208 млн рублей в Петушках Владимирской области, которое ведется с 2013 года и должно было завершиться в 2015 году, ФОК «Молодежный» в городе Рославль (выделялось 136 млн рублей), который должен был быть сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2011 года, однако до сих пор не начал работу, и ряде других сооружений.

В общей сложности стоимость строительства пяти недостроенных или некондиционных спортивных объектов, обнаруженных ОНФ во Владимирской, Смоленской, Калужской и Архангельской областях, составила порядка 500 млн рублей.

«Мы не снимаем с контроля обнаруженные объекты и обязательно проверим, исполнили ли главы субъектов свои обещания по вводу спортивных сооружений в эксплуатацию», — заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.