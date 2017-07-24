Среди пострадавших от нападения неизвестного с бензопилой нет граждан России, сообщил «Известиям» представитель дипломатического ведомства в Швейцарии.

Неизвестный мужчина с бензопилой совершил нападение на группу людей в швейцарском городе Шаффхаузен. В результате пострадали пять человек. Правоохранительные органы Швейцарии установили личность мужчины, однако отказались назвать имя преступника, уточнив, что нападавшим является лысый мужчина ростом 190 см.

«По предварительной информации, среди пострадавших граждан РФ нет. На данный момент расследование и поиски преступника продолжаются», — сказал представитель консульства.

По данным консульства, полиция исключила версию теракта. Нападение было совершено из личных побуждений.

«Мы имеем уже достаточно полную картину произошедшего. Сотрудники полиции Шаффхаузена, с которыми мы тесно сотрудничаем, версию теракта исключают. Нападавший, по имеющимся сведениям, из личных побуждений тяжело ранил двоих сотрудников филиала страховой компании CSS, а также троих находившихся в этот момент в офисном центре посетителей», — пояснил собеседник.