Китайский истребитель J-10 перехватил самолет американских военно-морских сил над Южно-Китайским морем, подлетев к нему на расстояние около 90 м.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Инцидент произошел 23 июля. По предварительным данным, китайский истребитель приблизится к самолету EP-3 и вынудил американское воздушное судно изменить направление.

Ранее КНР неоднократно призывала США прекратить действия, серьезно нарушающие ее суверенитет и угрожающие ее безопасности.