Во дворе дома 61 по улице Калинина в городе Пензе организованы восстановительные работы после падения на несколько автомобилей дерева и столба с электропроводами. Оценить масштабы работ на место ЧП выезжал замглавы администрации города Андрей Шевченко.

Ряд поручений после осмотра двора Андрей Шевченко дал ответственным лицам. Для организации ликвидации обрушения задействованы специалисты МУП «Зеленое хозяйство», сообщает ИА «Пенза-пресс».

Дерево, которое упало на три припаркованных автомобиля, зацепило также столб с электропроводами. В результате он рухнул на детскую площадку. Происшествие вызвало ряд обсуждений в социальных сетях местными жителями.