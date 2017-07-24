Более 16 тыс. военных на Северном Кавказе и в Южной Осетии в понедельник приступили к тренировкам по боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В течение недели служащие будут отрабатывать подъем по тревоге, получение оружия и экипировки, готовить технику к выходу из парка и выдвигаться в районы сосредоточения. Там, в свою очередь, они уделят основное внимание маскировке и боевым задачам по предназначению.

В ходе учений будут выработаны единые для всех воинских частей требования по боевой готовности, уточняется в сообщении.