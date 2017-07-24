Операция по поиску 8-летнего Кирилла Петрухина началась в Брянской области. В ней участвуют полицейские и волонтеры.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», мальчик пропал в районе поселка Глаженка Брянского района сегодня утром, 24 июля. У него темные волосы и карие глаза. Его рост — 140 см. На ребенке была футболка с красно-желтым рисунком, синие шорты и серые босоножки.

Ресурсу NASHBRYANSK.RU в пресс-службе регионального МВД рассказали, что, со слов родных Кирилла, он поехал на велосипеде за мороженым, но домой так и не вернулся.