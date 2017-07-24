По меньшей мере четыре человека погибли, еще десять получили ранения после стрельбы в одном из ночных клубов Парагвая. Как сообщает агентство Prensa Latina, инцидент произошел в ночь на понедельник в городе Педро-Хуан-Кабальеро на границе с Бразилией.

По информации агентства, в результате стрельбы погибли две женщины и двое мужчин, все они были гражданами Бразилии. Среди раненых есть и парагвайцы.

Сообщается, что на рассвете двое вооруженных мужчин ворвались в ночной клуб и открыли огонь по посетителям. Предположительно, нападение совершили члены бразильской преступной группировки «Первая столичная команда».