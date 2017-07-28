По данным Росстата, число браков за период с января по май этого года выросло на 8,5% по сравнению с тем же периодом 2016-го. При этом количество разводов почти не изменилось. Среди причин, по которым россияне стали активнее создавать семьи, специалисты назвали экономическую выгоду, возможность взять ипотеку и желание успеть до конца 2018 года получить бонус в виде материнского капитала.

Согласно данным Росстата, число зарегистрированных браков в стране выросло с 275,4 тыс. (за январь–май 2016-го) до 298,9 тыс. (за январь–май 2017-го). Прирост составил 8,5%. Число разводов за этот период почти не изменилось — 246,6 тыс. против 247,7 тыс.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифулин рассказал «Известиям», что в браке выживать стало «выгоднее, полезнее и удобнее». Покупательная способность россиян сегодня резко упала. А в большинстве семейных союзов, по его словам, базовая задача выживания решается легче. Например, определенный процент браков связан с тем, что вместе проще взять ипотеку. Также рост числа семейных союзов говорит о том, что психология российских мужчин трансформировалась.

— Мужчины стали чаще делать предложения своим женщинам. Ведь брак начинается именно с этого, — пояснил эксперт.

Ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС и ВШЭ Андрей Коротаев подтвердил «Известиям», что «в России наблюдается рост значимости семейных ценностей».

По данным международного исследовательского проекта «Всемирный обзор ценностей» (World Values Survey), в 1990-х россияне занимали одно из последних мест в мире по значимости для них семейных отношений. Но ситуация изменилась.

— По данным на 2010-е, россияне заняли одно из первых мест в этом рейтинге. Этому поспособствовали меры по поддержке рождаемости и активная пропаганда семейных ценностей, — рассказал «Известиям» Андрей Коротаев.

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин РАНХиГС Елена Зарецкая связывает рост числа браков с неуверенностью россиян в завтрашнем дне. По ее мнению, этот фактор заставляет людей не откладывать создание семьи, а наоборот, служит толчком к активным действиям.

— Неуверенность в завтрашнем дне преобладает среди молодых больше, чем среди людей старшего возраста. Когда человек приближается к старости, у него пропадает потребность в излишествах, он ограничивает себя. Молодым же людям хочется быстрее всё попробовать, — сказала «Известиям» Елена Зарецкая.

При этом эксперты отметили, что неофициальный брак уже не так популярен, как раньше. Брачные отношения всегда серьезнее совместного проживания. Брак включает в себя новые обязательства, в том числе юридические. Возникает сложная система взаимоотношений с родственниками.

Представитель столичного ивент-агентства Валерия Бачина рассказала, что, согласно внутренней статистике, всё чаще стали жениться люди в возрасте 30–33 лет. Это возраст, в котором человек уже «встал на ноги», купил квартиру и решил другие насущные проблемы.

— Также не стоит забывать, что до конца 2018 года в России действует закон о материнском капитале. Многие семьи хотят получить «бонус» от государства. Но главная причина роста количества браков — любовь, — уверена Валерия Бачина.

Бюджет свадьбы в столице обычно варьируется от 100 тыс. до 1 млн рублей.