«Единая Россия» попросила Минфин предусмотреть в бюджете 2018–2020 годов субсидии регионам на создание комфортной городской среды не ниже уровня 2017 года. Партийный форум «Городская среда» прошел в Краснодаре при участии премьер-министра и председателя ЕР Дмитрия Медведева. В нынешнем году общая сумма финансирования этой сферы с учетом региональных бюджетов должна составить 42 млрд рублей. Таким образом, до 2020 года благоустройство общественных мест может обойтись бюджетам всех уровней в 168 млрд рублей.

Проект «Городская среда» направлен на благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха. Объекты благоустройства выбираются на основании обращений и инициатив жителей.

— Мы строим в последние годы огромные объемы жилья, ежегодно вводили более 80 млн кв. м. Но город — это не только жилые кварталы вокруг места работы. Главная цель — не квадратные метры, а жилье в комфортной современной среде. Чем красивее и удобнее город, тем больше туда едет высококвалифицированных специалистов. Те, кто вырос в этом городе, не хотят оттуда сбежать как можно быстрее, — заявил Дмитрий Медведев.

Руководители некоторых муниципальных образований, по словам председателя партии, жаловались на недостаточное выделение средств для программы «Городская среда». Увеличить финансирование премьер-министр не пообещал, но сохранить его на уровне нынешнего года согласился.

— Фантастические деньги мы не сможем сейчас предложить. Нужно хотя бы сохранить то, что имеем. Важно, чтобы изменения в городской среде не ограничивались одним годом. Я считаю, что средства на благоустройство городской среды должны быть предусмотрены в нашем бюджете. Предлагаю как минимум на следующий год сохранить тот же объем государственной поддержки, — сказал премьер-министр.

Участники форума говорили о необходимости разработать единые типовые дизайн-коды городов. В конце прошлого года Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение Агентству по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК).

— У некоторых возникло недопонимание, что это ГОСТ, какой-то обязательный документ. Это методическое руководство. Современная городская среда должна быть разнообразной и компактной. Сейчас мы разрабатываем проект с АИЖК, — пояснил партнер КБ «Стрелка» Александр Сытников.

Пилотные проекты по внедрению минимальных требований к городскому развитию будут реализованы в 11 городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и в 40 городах, которые примут гостей ЧМ.

Форум прошел в формате дискуссионных площадок. По словам секретаря генерального совета партии Сергея Неверова, было важно получить обратную связь от регионов.

— Именно жители определяют, каким должно быть дворовое пространство, какими они хотят видеть свои парки и скверы. Такую задачу в послании Федеральному собранию обозначил президент, основатель нашей партии Владимир Путин, — сказал Сергей Неверов.

Участники дискуссий обсудили вовлечение жителей в преобразование дворов, участие бизнеса в городском благоустройстве. Представители регионов рассмотрели пути развития общественных пространств, в том числе через функциональное их наполнение, борьбу «с визуальным мусором» в российских городах. Дискуссии коснулись специфики малых городов при развитии городской среды. Также обсудили формирование стратегии городского развития до 2025 года — председатель правительства поддержал предложение о разработке такого документа.