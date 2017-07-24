В городе Новотроицк Оренбургской области пресечена деятельность подпольного казино. В силовой операции кроме полицейских участвовали бойцы Росгвардии.

Как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное управление Росгвардии, вход в казино преграждала массивная металлическая дверь. Оперативники вынуждены были спилить навесные петли. После этого начался штурм здания.

Внутри кроме сотрудников игорного заведения находились и посетители. Один из них попытался скрыться, но был задержан.

Расследование по факту пресечения незаконной игорной деятельности продолжается.