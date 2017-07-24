В первом полугодии 2017 года в Москве родилось более 65,7 тыс. детей, что на 8,1% меньше показателя аналогичного периода 2016 года. Это следует из обнародованных данных столичного управления ЗАГС.

За полгода в Москве родились более 8,2 тыс. детей, у которых один из родителей является иностранцем, что составляет 12,5% от общего числа новорожденных. По данным учреждения, в столице снизилась и смертность — она на 2,7% ниже прошлогодних показателей.

Число браков в первом полугодии 2017 года в Москве возросло более чем на 1 тыс. и достигло 36,3 тыс. За этот период расторгли брак почти 22 тыс. семей.