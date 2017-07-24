Жительница Самары Светлана Медведева в Верховном суде отстояла свое право управлять рейсовым судном. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Женщина окончила Самарский речной техникум. Несколько лет она боролась за право подняться на капитанский мостик. Но профессии боцмана, матроса, шкипера и помощника шкипера в реестре Минтруда числятся «неженскими» из-за тяжелых физических нагрузок, а шум в машинном отделении, согласно документу, может повлиять на репродуктивное здоровье.

Через пять лет хождения по различным инстанциям, включая ООН, Медведевой удалось подтвердить, что запрет на работу по специальности «моторист-рулевой» — это гендерная дискриминация.

Женщинам нельзя работать на тракторах, грузовых автомобилях, бульдозерах, машинистами метро. Плотник и водолаз — также «неженские профессии». Этот правительственный список был утвержден почти 20 лет назад и, по словам экспертов, уже давно требует пересмотра. При этом в Минтруде не исключают, что некоторые из профессий с тех пор стали менее опасными, а значит, запрет на работу для женщин уже не так оправдан. В ведомстве готовы скорректировать список, какие именно профессии будут вычеркнуты — не уточняется.