Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с генеральным директором - председателем правления Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ доложил главе государства о проектах, в которые вкладывается фонд, уже проинвестировавший более триллиона рублей в отечественные компании. 30 млрд долларов удалось привлечь из ведущих иностранных фондов. В РФПИ уверены, что эту сумму в будущем можно увеличить.

- За время работы мы проинвестировали уже более триллиона рублей в различные российские компании, при этом 100 млрд – это средства РФПИ, а 900 млрд – это средства от наших партнеров, - сообщил Кирилл Дмитриев. - Буквально за последние 12 месяцев мы проинвестировали 270 млрд рублей в различные компании, и оборот всех компаний РФПИ – это уже более 2 трлн рублей, и он вырос на 13% по сравнению с прошлым годом.

Также Кирилл Дмитриев отметил, что в компаниях, которые проинвестировал РФПИ, уже работает более полумиллиона человек - фонд активно развивается. Во многих случаях, по его словам, инвестиции идут в проекты с нуля. Средства направляются в основном на новые проекты: аэропорты Санкт-Петербурга и Владивостока, в здравоохранение и различные сектора промышленности. Фонд уже инвестирует в «Фосагро», «Вертолеты России» и в нефтесервисную компанию «Евразия». Кроме того, РФПИ активно сотрудничает и с иностранными партнерами - в частности, с Объединными арабскими эмиратами планируется 30 проектов, а с Китаем уже реализуются 19 совместных проектов. Кирилл Дмитриев также поблагодарил президента за поддержку решения преобразовать РФПИ в суверенный фонд России.

- Что вы получили дополнительно административно после преобразования фонда в суверенный? – поинтересовался Владимир Путин.

- Нам стало гораздо легче работать с нашими партнерами, потому что это крупнейшие суверенные фонды мира, - объяснил глава РФПИ. - Мы чувствуем, что можем делать проекты в гораздо большем объёме и привлекать значимо больше средств. Сейчас, например, у нас уже 30 млрд долларов привлечено от ведущих суверенных фондов. Мы считаем, что эту цифру можно увеличивать.

При этом штат самого фонда довольно небольшой - отвечая на вопрос президента, Кирилл Дмитриев сообщил, что в структуре РФПИ занято около 100 специалистов.

Он также заверил, что работа фонда положительно сказывается на экономике России. Идет инвестирование в конкретные регионы: например, в Карелии развивается проект по строительству малых гидроэлектростнаций и интеллектуальных сетей, что уже привело к снижению потерь в электросетях на 20%. Глава РФПИ пояснил, что это - первый проект банка БРИКС (БРИКС - международное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южноафриканская республика). При этом в проекте в Карелии соинвесторами стали структуры из Саудовской Аравии и Объединенный Арабских Эмиратов.

Отвечая на вопрос Владимира Путина о ближайших планах фонда, глава РФПИ подчеркнул, что в приоритете сейчас - инфраструктурные проекты.

Российский фонд прямых инвестиций был создан правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. В 2016 году его выделили из структуры Внешэкномбанка и наделили статусом суверенного фонда России. Кирилл Дмитриев возглавляет РФПИ с момента его создания.