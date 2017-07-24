Испанский турист погиб в результате нападения слона в природном заповеднике на юге Эфиопии. Об этом сообщает ИА Europa Press.

Инцидент произошел в природном парке Чебера Чурчура, где животные находятся в привычной среде обитания. Для наблюдения за ними туристы несколько километров едут на машинах, после чего идут пешком, сообщает телеканал «360». Известно, что животное ударило туриста бивнем, в результате чего тот скончался. Тело погибшего доставили на родину. По данным «Ленты.Ру», мужчина грубо нарушил правила безопасности, когда покинул автомобиль и подошел к слону слишком близко, чтобы сделать эффектное фото. Слон сбил мужчину с ног хоботом и проткнул бивнем. Известно, что консульство Испании подтвердило смерть своего подданного.