В Австрии на Дунае в долине Вахау произошло возгорание пассажирского судна A-Rosa Riva.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иностранные СМИ. В результате пожара все пассажиры судна были эвакуированы, их число варьируется от 110 до 200 человек.

По предварительным данным, количество пострадавших, которые отравились угарным газом, может достигать девяти человек. Им была оказана первая медицинская помощь сотрудниками Красного Креста Нижней Австрии. Затем всех людей пересадили на другое судно и отправили в город Дюрнштайн для осмотра медиками.

Сейчас пожарные уже потушили пламя. Сгорели несколько кают.