Во время проведения капитального ремонта в доме города Карпинска Свердловской области на 5-летнего ребенка обрушился потолок. Мальчик не пострадал.

24 июля в одном из домов Карпинска начался капительный ремонт. Жителей этот факт должен был бы обрадовать, но все они напуганы. Уже через три часа после начала ремонта на мальчика в одной из квартир обрушился потолок в коридоре. Как сообщает, TagilCity.ru, ребенок не пострадал, но сильно перепугался.

По словам бабушки пострадавшего, ремонт проходил не над их квартирой, а дальше по лестничной клетке, но пошла трещина. Сейчас потолок сдерживают только пластиковые панели, а жильцы боятся находиться в доме.