Проект по сносу всех хрущевок в Ярославле предложили депутаты областной думы. Идея принадлежит членам ПАРНАСа Сергею Балабаеву и Василию Цепенде. По их мнению, Ярославль должен последовать примеру Москвы и на месте старых домов построить новые.

В частности, законопроект предусматривает предоставление нового жилья в том же районе, что и старое, устанавливает повышенные требования к благоустройству территории с гарантией места для парковки. По мнению авторов проекта, жилые кварталы должны стать максимально комфортными для проживания и безопасными.

«Нужно ли дожидаться, когда хрущевка начнет «трещать по швам»: на головы жителям станут сыпаться потолки, а под их ногами будет проваливаться пол? Москва давно занимается сносом таких домов», — цитирует одного из авторов законопроекта ИА «ЯРНОВОСТИ».

Деньги на реновацию, по мнению ее инициаторов, можно взять из регионального и федерального бюджетов.