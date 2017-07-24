Борский мост откроется в Нижнем Новгороде 31 июля. По словам губернатора региона Валерия Шанцева, сейчас специалисты наводят лоск на дублере, запускают наружное освещение.

С 1 августа весь транспорт пойдет по новой схеме, пишет ИА «НьюсНН». Через действующий Борский мост в часы пик ежедневно идет до 70 тыс. автомобилей. Строительство дублера Борского моста позволит увеличить пропускную способность на Кировском направлении как минимум втрое и сократит время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с двух часов (в час пик) до 30 минут.

Запуск движения на строящемся дублере Борского моста состоялся в ноябре текущего года. В систему мостового перехода, помимо дублера моста, входят транспортная развязка со стороны областного центра, два пойменных моста, путепровод на транспортной развязке в поселке Неклюдово, мост через реку Везлома, расширение трассы до Толоконцева и два пешеходных перехода.