Телеведущий Валдис Пельш был доставлен в одну из столичных клиник, он почувствовал острую боль и обратился к медикам.

Как сообщает Life.ru, 50-летнему телеведущему назначен курс интенсивной терапии. Сейчас он находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное, уточняется в сообщении.

26 июня в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с первоначальным диагнозом «перелом позвоночника» был госпитализирован актер Владимир Этуш. Позже диагноз не подтвердился: медики констатировали только сильный ушиб.