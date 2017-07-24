Вертолет эвакуирует человека, попавшего под трамвай на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля, около 15:00 в районе дома 39 по Варшавскому шоссе. По предварительной информации, под трамвай попал прохожий. По данным РИАМО, он был в наушниках и пытался перебежать обособленные трамвайные пути в неположенном месте. Отмечается, что водитель трамвая сделал всё необходимое, чтобы избежать наезда на пешехода, включая экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось.

Состояние пострадавшего уточняется. Как сообщает телеканал «360», за ним вылетел вертолет, где пострадавшего в сопровождении врачей Московского авиационного центра и Центра экстренной медицины доставят в ГКБ им. Ф. Иноземцева.