Около 90% мужчин США и других развитых стран страдают от лишнего веса и других сопутствующих ожирению проблем.

Об этом заявили новозеландские ученые.

«Мы обнаружили, что число людей с лишним весом в 30 самых развитых странах мира заметно выше недавно опубликованных глобальных оценок, что особенно касается людей с лишним жиром на животе», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом от ожирения в развитых странах страдают не только взрослые, но 50% детей. Развивающиеся страны стремительно «наверстывают» показатели по лишнему весу, получив доступ к дешевой и калорийной пище. Исключением является Япония, где сложилась собственная традиция диетического питания.