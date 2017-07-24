Исполнять обязанности ректора Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова будет его сын Иван Глазунов.

Соответствующее распоряжение принято правительством 21 июля и опубликовано на портале правовой информации.

«Возложить исполнение обязанностей ректора <…> Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова на заведующего кафедрой Глазунова Ивана Ильича до назначения ректора в установленном порядке», — сказано в распоряжении правительства.

Иван Глазунов — заслуженный художник России, член РАХ и профессор. До настоящего времени он являлся заведующим кафедрой исторической живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова. Основатель академии народный художник СССР Илья Глазунов скончался 9 июля 2017 года на 88-м году жизни.