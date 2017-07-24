Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о результатах взятых на Кубке конфедераций допинг-проб. По сообщению пресс-службы ФИФА, допинг не нашли ни у одного спортсмена.

Всего было проведено 379 тестов и взято 854 образца. Отмечается, что случайным образом были выбраны несколько игроков, у которых взяли кровь и анализ мочи, а два спортсмена прошли обследование антидопинговыми офицерами ФИФА после каждого из 16 матчей соревнования.

Все образцы были проанализированы в аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лабораториях. Большая часть собранных во время соревнований образцов была исследована в Лозанне.

Напомним, Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля. Победителем стала сборная команды Германии, обыгравшая Чили со счетом 1:0.