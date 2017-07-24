Специальную школу-интернат города Грязи Липецкой области обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Проверку провела комиссия областного УФАС. В частности, проверялось соблюдение требований ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

Антимонопольщиков не устроила закупка школой оборудования для прачечной на сумму более 695 тыс. рублей. По некоторым данным, учебное заведение отказало в заключении контракта участнику электронного аукциона, компании «Блесс-Ю». Якобы это было сделано из-за представления ею недостоверной информации о добросовестности.

Во время проверки антимонопольной службой этой сделки представитель спецшколы подтвердил, что заказчик допустил ошибку при закупке. Во время торгов стоимость сделки упала более чем на 37%, отмечает GOROD48.

Спецшколе выдано предписание об исправлении ошибки и подписании контракта.