Закон об отмене бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов 25 июля одобрит Совет Федерации. При этом экономический и конституционный комитеты палаты дали отрицательное заключение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в СФ.

Ранее глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что они рекомендует отменить закон с созданием согласительной комиссии. Парламентарий заявил, что принятие законопроекта может привести к подорожанию авиабилетов.

Напомним, Госдума ранее одобрила в третьем чтении законопроект, согласно которому авиакомпании могут взимать плату за провоз багажа по невозвратным билетам. Решение об этом будет принимать сам перевозчик.