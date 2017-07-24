Октябрьский районный суд Петербурга отказался рассматривать иск по референдуму о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Отказом послужило заявление, что решение по иску могло вмешаться в работу парламента.

Административный иск 11 июля к городскому законодательному собранию направили депутаты Максим Резник, Борис Вишневский и Михаил Амосов. Они же являются инициаторами общенародного голосования по статусу собора. Однако суд, посчитав, что таким образом вмешается в нормотворческую работу парламента, иск не принял, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру». В данный момент решение суда можно обжаловать в течение 15 дней.

За проведение референдума о передаче Исаакия Русской православной церкви петербургский горизбирком проголосовал еще в конце марта. Теперь, чтобы начать сбор подписей, необходимо одобрение законодательного собрания, которое неоднократно снимало вопрос с повестки дня. Депутаты посчитали такое решение незаконным и обратились с иском в суд.

Передать в безвозмездное пользование церкви Исаакиевский собор собирались еще в январе 2017 года. Об этом заявлял губернатор Георгий Полтавченко. Документ с планом передачи был даже опубликован Смольным, но на суде 13 марта выяснилось, что проект является неофициальным. Заявку на передачу Исаакия Церковь также до сих пор не отправила.