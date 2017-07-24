Учительница физкультуры в Челябинске получила 7,5 года колонии за сбыт наркотиков. Соответствующий приговор вынес Калининский районный суд города в понедельник.

Согласно материалам дела, 47-летняя учительница приобретала спайс с целью сбыта на протяжении длительного времени. Следствием было установлено, что в марте 2017 года женщина трижды сбывала наркотики. Часть наркотического средства у обвиняемой изъяли при личном досмотре и по месту проживания. Общая масса изъятого наркотика составила 7,74 г, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что женщина полностью признала свою вину, пояснив, что таким образом хотела «заработать», поскольку одна воспитывает ребенка и вынуждена платить ипотеку. Суд признал ее виновной по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере» и приговорил к 7,5 года колонии общего режима. Также в течение семи лет ей запрещено заниматься преподавательской деятельностью.