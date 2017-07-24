Сирийская армия ведет операцию по уничтожению крупной группировки террористической организации ИГ (запрещена в РФ) к северо-востоку от Пальмиры в районе города Акербат.

Об этом сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, сирийская армия ведет успешное наступление на юге страны.

Представитель Генштаба отметил, что общая площадь территории, перешедшей под контроль правительственных войск на данном направлении, составляет 7 тыс. кв. км.

Он отметил, что боевики выбиты из города Эль-Буда, и под контроль сирийской армии взят газораспределительный комплекс Т-2.

«Продолжается наступление в направлении города Абу-Кемаль, до которого осталось 26 км», — сказал Рудской.