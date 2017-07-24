В понедельник, 24 июля, лидеры стран «нормандской четверки» в ходе телефонного разговора обсудили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и разведения сил в Донбассе с круглосуточным мониторингом ситуации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Порошенко отметил важность ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что украинский лидер настаивает на немедленном освобождении всех заложников. По итогам разговора стороны договорились согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над «дорожной картой» реализации Минских соглашений.