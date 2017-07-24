В Липецкой области зарегистрировали очередной случай «чернобыльского мошенничества». Перед судом предстал житель Липецка, который таким образом незаконно получил более 11 тыс. рублей.

Как сообщает ИА LipetskMedia, ранее обвиняемый долгое время жил в селе Чернолес. Оно входило в зону, которая подверглась заражению во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. Там он получал ежемесячную выплату.

Однако после переезда в другой регион он умышленно не поставил в известность Пенсионный фонд, который продолжал начислять ему деньги.

Пенсионер сам пришел в правоохранительные органы с чистосердечным признанием и возместил причиненный ущерб.

Суд, приняв во внимание эти обстоятельства, решил прекратить уголовное преследование.