Венское Соглашение о сокращении добычи нефти, принятое странами ОПЕК и государствами, не входящими в объединение (ОПЕК+), позволило убрать с рынка более 350 млн баррелей за полгода. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Мы подводим итоги первого этапа исторической инициативы по стабилизации мировых рынков <…> Коллективными усилиями в первом полугодии с рынка было убрано более 350 млн баррелей предложения нефти. На рынок вернулся аппетит к инвестициям в нефтедобычу», — заявил Новак на открытии заседания мониторингового комитета.

Министр добавил, что страны продемонстрировали невероятную дисциплину и некоторые из них выполнили договоренности даже более чем на 100%. Новак отметил, что благодаря этому рынок начинает стабилизироваться и объемы товарных запасов нефти и нефтепродуктов снижаются.

Однако министр нефти Кувейта отметил, что пока коммерческие запасы в некоторых странах остаются выше среднего уровня за пять лет на 250 млн баррелей, но уровень выполнения сделки ОПЕК+ превышает 90%.

Венское соглашение было заключено между более чем двумя десятками стран в 2016 году и вступило в силу с 1 января 2017 года. В мае срок его действия продлили до конца I квартала 2018 года.