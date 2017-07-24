Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что нижняя палата парламента осенью примет закон о новой формуле полной стоимости кредита.

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам и планам работы комитета.

«Она будет в себя включать три составляющих: … в процентном выражении полная стоимость кредита, в абсолютном выражении полная стоимость кредита — всю сумму, которую необходимо будет в рублях заплатить или в валюте. И еще третье — значок, который будет указывать платежи ежемесячные или ежеквартальные», — цитирует его «РИА Новости».

При этом последний пункт формулы позволит гражданину сравнить свои возможности с ежемесячными платежами по кредиту и решить, стоит его брать или нет.