СУ СКР по ЕАО обнародовало некоторые подробности расследования пропажи трехлетней Нади Пыжовой из поселка Соцгородок. Соседка семьи девочки утверждает, что слышала детские крики в день пропажи ребенка. Правда, она не смогла определить, с какой стороны доносился шум.

Следователи проверяют информацию, полученную от женщины-свидетеля. Определен еще один участок местности, который необходимо проверить дополнительно.

На данный момент было проведено более 200 допросов по этому делу, около 20 судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа. Опрошены более 100 местных жителей, детей, рыбаков и военных. Видеозаписи были сняты с регистраторов автомобилей, которые были на территории поселка в день исчезновения Нади. Поиски ведутся на площади 4 тыс. кв. м. Это колодцы, заброшенные строения, канавы, фермы и водоемы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мать девочки, Светлана Пыжова, рассказывала, что ее тоже проверяли на полиграфе. Однако он не показал определенных результатов. Сама она не верит, что Надя утонула. Скорее всего, считает женщина, ее дочь похитили посторонние, приезжающие на отдых у реки.

Как писали «Известия», Надя Пыжова пропала 13 июня. Ее поиски продолжались без перерыва три недели. После двухнедельного перерыва они были возобновлены. Следствие отрабатывает все возможные версии.