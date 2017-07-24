Советник президента США Джаред Кушнер, являющийся зятем Дональда Трампа, не смог вспомнить своих телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком, о которых сообщал Reuters.

Кушнер напомнил, что агентство писало о двух разговорах по телефону с послом Кисляком в период с апреля по ноябрь прошлого года.

«Хотя я делал тысячи звонков в этот период, таких звонков с российским послом я не помню. Я очень сомневаюсь, что такие звонки имели место», — цитирует советника американского президента «Федеральное агентство новостей».

Кушнер подчеркнул, что после того, как в СМИ появилась эта информация, он изучил все документы о телефонных звонках, однако так и не смог найти ничего, что было бы связано с Сергеем Кисляком.

Кушнер также опроверг слухи о том, что во время встречи с Кисляком в декабре 2016 года он предлагал наладить тайный канал связи с Россией, сообщает CNN.

Агентство Reuters сообщило ранее, что Джаред Кушнер общался с послом России в США Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году и после нее как минимум три раза, однако якобы скрыл этот факт.