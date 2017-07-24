Не менее 15 человек погибли, еще 20 пострадали при взрыве в Пакистане. ЧП произошло в понедельник в городе Лахор, сообщает телеканал Geo TV.

При взрыве погибли восемь полицейских. Пострадавшие были доставлены в больницы. Состояние большинства из них медики оценивают как критическое.

Сообщается, что смертник подорвал себя рядом с полицейскими, дежурившими около технопарка имени Арфы Карим. В результате взрыва были повреждены несколько мотоциклов и по меньшей мере один автомобиль.

Власти Пакистана не исключают того, что взрыв будет оценен как теракт. Полиция ведет расследование.