Губернатор Самарской области Николай Меркушкин призывает приглашать подрядчиков из Саратова и Ульяновска для подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году. Начались работы по подготовке территории вокруг стадиона «Самара Арена» к благоустройству. Идет строительство улиц «Дальняя» и «Арена». Меркушкин дал поручение максимально ускорить работы. Для этого потребуются подрядчики из других городов, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

Строительно-монтажные работы на «Самара Арене» планируется завершить в 2017 году. Сдать в эксплуатацию стадион должны в 2018 году. Общая сметная стоимость объекта составляет 18,92 млрд рублей. Он рассчитан на 45 тыс. зрителей. Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 росийских городах. В Самаре пройдут четыре матча группового турнира.