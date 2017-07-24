Столичное управление Роспотребнадзора запретило купание в двух московских зонах отдыха.

Всего в эксплуатацию на данный момент приняты восемь зон отдыха, купаться можно лишь в шести из них. Среди разрешенных объектов — «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3», «Тропарево» и озера Белое, Черное и Школьное, которые расположены в Зеленограде.

Запретило ведомство купаться на территории комплекса «Бич Клаб» на севере столицы и в Большом городском пруду в Зеленограде. Как уточнили в Роспотребнадзоре, вода в этих водоемах не соответствует нормам микробиологических показателей.

На территории Москвы расположены 11 зон отдыха, предусматривающие возможность купания. При этом две из них — пляж «Левобережный» и «Мещерское» — закрыты на реконструкцию. Еще несколько зон отдыха находятся под надзором Федерального медико-биологического агентства.

Купальный сезон традиционно открылся в Москве 1 июня. Гидрометцентр России прогнозирует в конце этой недели 30-градусную жару в столице и области.