Пострадали ли россияне от нападения прохожего с бензопилой в Швейцарии, выясняют представители консульства, сообщили «Известиям» в посольстве России.

В городе Шаффхаузен в Швейцарии неизвестный мужчина с бензопилой напал на прохожих. По предварительной информации, при нападении пять человек получили ранения. Личность нападавшего и точное количество пострадавших уточняются. По последним данным, злоумышленнику удалось скрыться.

«Зав консульского отдела сейчас разбирается с этим делом. В 16.00 мск мы будем обладать полной информацией», – сообщил собеседник.

Швейцарская полиция сообщила, что нападение с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен не является терактом.