Ущерб от наводнений после рекордных проливных дождей на острове Кюсю в Японии превысил $1 млрд. Согласно заявлению местных властей, эта сумма может возрасти после окончания работ по ликвидации последствий стихии.

Сообщается, что больше всего пострадали префектуры Фукуока и Оита. В начале июля там произошли наводнения и оползни, в результате которых погибли 35 человек, десять человек числятся без вести пропавшими. Количество выпавших только за одни сутки осадков превысило месячную норму. Были затоплены и разрушены дороги, жилые дома, а также мосты.

Напомним, из-за ливней в префектуре Акита на северо-западе Японии эвакуировали около 25 тыс. человек.