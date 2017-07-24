Вице-премьер, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко завтра, 25 июля, посетит Волгоград. Он намерен проверить, как идет подготовка городских спортивных объектов к ЧМ-2018.

Как сообщили novostivolgograda.ru в пресс-службе региональной администрации, Мутко прежде всего посетит строящийся стадион «Волгоград-Арена». Он намерен проверить, как учитываются при строительстве его замечания, которые он высказал во время своего предыдущего визита.

Агентство напоминает, что Мутко приезжал в Волгоград в декабре прошлого года. Тогда он остался недоволен темпами строительства гостиницы, которую планировалось возвести к ЧМ-2018. В итоге недостроенный отель исключили из списка объектов инфраструктуры, возводимых к мундиалю.