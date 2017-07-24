Дубайская авиакомпания Flydubai в октябре начнет летать в Воронеж, Махачкалу и Уфу.

«Осенью перевозчик откроет рейсы в Махачкалу и Воронеж и возобновит сообщение с Уфой», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы из Дубая в Махачкалу и Воронеж будут выполняться два раза в неделю с 31 октября и 29 октября соответственно.

Авиакомпания возобновит полеты в Уфу 31 октября с частотой три раза в неделю.

Сейчас Flydubai совершает рейсы в семь российских городов: Москву, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Самару.