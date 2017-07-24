С 29 июля до конца сентября в Новосибирске каждые выходные будет ограничено движение автомобилей на отрезках улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого. Там будет проходить праздник «Краски лета». Различные мероприятия для горожан представят рестораторы, ремесленники, уличные музыканты, пишет vn.ru.

В начале года мэр города Анатолий Локоть поручил подготовить проект создания пешеходной зоны на улице Ленина. Рассматривается также вариант сократить движение на магистрали до одной полосы. Кроме того, планируется сделать аллею на Красном проспекте непрерывной, убрать парковку перед зданием правительства НСО на площади Свердлова и перенести архитектурную композицию с соболями.