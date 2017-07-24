Банда грабителей, совершавших налеты на банкоматы в масках президента США Дональда Трампа, задержана в области Пьемонт на севере Италии.

Злоумышленниками оказались два брата 26 и 30 лет. Преступники грабили банкоматы по территории всей области, передает «РИА Новости».

Правоохранительные органы предполагают, что на счету грабителей могут быть десятки преступлений. Сообщается, что два последние преступления принесли им €100 тыс.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемые в совершении ограблений в одинаковых масках Трампа врываются помещение банка, где находится банкомат. Они засовывают в него взрывное устройство. Происходит небольшой взрыв. Затем появляются стражи порядка, которые задерживают обоих злоумышленников.

Устройство, которое использовали преступники, называется «сурком». Одна из конструкций, которая имеет форму длинной и узкой лопаты с фитилем, была обнаружена в автомобиле злоумышленников, передает BFM.RU.