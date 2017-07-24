Думская фракция ЛДПР не поддерживает закон о мессенджерах, поскольку он существенно ограничит права граждан.

Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

«Это будет удар по прогрессу. Так что это вопрос не столько закона, сколько техники. Нужно искать технологические решения, чтобы работать точечно, вычленять экстремистский, противоправный контент и его блокировать», — приводит его слова официальный сайт ЛДПР.

Он добавил, что тотальный контроль никому не понравится, а от запрещения мессенджеров пострадают миллионы невинных людей.