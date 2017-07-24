В Ижевске задержали предполагаемого серийного грабителя банков. Во время одного из ограблений, еще в апреле, он достал предмет, похожий на гранату, и передал кассиру записку с требованиями.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, добычей преступника стали 624 тыс. рублей. Ему удалось скрыться с места происшествия.

Преступника задержали лишь спустя четыре месяца. Во время обыска у него нашли аналогичную записку с требованием о передаче денег.

Теперь этого человека, фамилия которого в интересах следствия не называется, подозревают в причастности к еще двум попыткам нападений на банки в Ижевске и грабежу цветочного магазина.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Разбойное нападение с применением предмета, использованного в качестве оружия» и «Грабеж, совершенный с применением насилия». Подозреваемый находится под стражей, сообщает ИА «Сусанин».