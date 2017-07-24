Около 15 дольщиков жилых домов по улице Тульская в Новосибирске объявили о возобновлении приостановленной в июне этого года голодовки. Мэрия областной столицы уведомила об этом полицию.

Участники акции протеста требуют признать их права на строящиеся квартиры в доме по улице Тульская № 82 в форме договоров долевого участия взамен так называемых предварительных договоров. В сообщении пикетчиков говорится, что полтора месяца переговоров с властями «закончились, фактически, ничем».

Как передает «РИА Новости», участники голодовки также требуют отставки министра строительства Новосибирской области Сергея Боярского.

Сообщается, что 21 июля в мэрии Новосибирска прошло совещание по вопросу достройки домов по улице Тульская, на котором сообщили, что достройка объектов возобновляется. Напомним, в начале июня около 30 обманутых дольщиков дома по улице Тульской в Новосибирске объявили голодовку. Власти региона призвали участников к «решению вопроса в рамках правового поля» и они 8 июня решили приостановить протестную акцию.