22 июля завершился фестиваль «Опера-всем» в Северной столице, который проходил с 12 июля. На мероприятии побывали туристы из Японии, Китая, Франции, Италии и многих других стран мира.

Торжественное открытие фестиваля прошло на Соборной площади Петропавловской крепости, где показали оперу Глинки «Руслан и Людмила». Несмотря на дождливую погоду, мероприятие сопровождалось аншлагами, а всего насчитано 29 тыс. посетителей, сообщает ИА «Невские новости».

Организатором мероприятия выступил Санкт-Петербургский «Мюзик-холл» при поддержке Комитета по культуре России. Спектакли проходили под руководством известных дирижеров, в постановках также участвовали симфонический оркестр «Мюзик-холла» и Международный симфонический оркестр «Таврический».